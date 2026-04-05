FUDBALERKE IZ LEŠKA POSETILE LAGATOR: ŽFK Latica sa Kosova i Metohije u lozničkom kraju
LOZNICA – Fudbalerke Ženskog fudbalskog kluba Latica iz Leška, naselja u opštini Leposavić na Kosovu i Metohiji, boravile su juče u lozničkom kraju. U Banji Koviljači odigrale su utakmicu, a tom prilikom posetile su i Loznicu, saopšteno je iz gradske uprave.
Na novom lozničkom stadionu „Lagator“ dočekala ih je gradonačelnica Dragana Lukić, koja im je uručila prigodne poklone i poželela da ponovo dođu, ali da se tada duže zadrže i bolje upoznaju lepote Loznice, Tršića i Banje Koviljače.
Povod njihovog dolaska bila je utakmica 14. kola Razvojne lige Zapadne Srbije za mlađe kategorije, koju su odigrale na stadionu u Banji Koviljači, a koja je završena pobedom ŽFK Loznica rezultatom 2:1.
Fudbalerke iz naše južne pokrajine celo prvenstvo igraju na gostujućim terenima, jer zbog okolnosti nisu u mogućnosti da budu domaćini, a na utakmice često putuju i po 400–500 kilometara u jednom pravcu. Ipak, to im ne predstavlja prepreku da se bave sportom i igraju fudbal koji vole.
Za Laticu nastupaju devojčice iz Leposavića, Gračanice, Raške, Kosovske Mitrovice i Jošaničke Banje, koje su iz Loznice otišle sa uspomenama koje će ih podsećati na dan kada su srdačno dočekane u „zavičaju velikana“.
