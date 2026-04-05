LOZNICA – Fudbalerke Ženskog fudbalskog kluba Latica iz Leška, naselja u opštini Leposavić na Kosovu i Metohiji, boravile su juče u lozničkom kraju. U Banji Koviljači odigrale su utakmicu, a tom prilikom posetile su i Loznicu, saopšteno je iz gradske uprave.

Na novom lozničkom stadionu „Lagator“ dočekala ih je gradonačelnica Dragana Lukić, koja im je uručila prigodne poklone i poželela da ponovo dođu, ali da se tada duže zadrže i bolje upoznaju lepote Loznice, Tršića i Banje Koviljače.

Povod njihovog dolaska bila je utakmica 14. kola Razvojne lige Zapadne Srbije za mlađe kategorije, koju su odigrale na stadionu u Banji Koviljači, a koja je završena pobedom ŽFK Loznica rezultatom 2:1.

Fudbalerke iz naše južne pokrajine celo prvenstvo igraju na gostujućim terenima, jer zbog okolnosti nisu u mogućnosti da budu domaćini, a na utakmice često putuju i po 400–500 kilometara u jednom pravcu. Ipak, to im ne predstavlja prepreku da se bave sportom i igraju fudbal koji vole.

Za Laticu nastupaju devojčice iz Leposavića, Gračanice, Raške, Kosovske Mitrovice i Jošaničke Banje, koje su iz Loznice otišle sa uspomenama koje će ih podsećati na dan kada su srdačno dočekane u „zavičaju velikana“.

Ne propustiteOstali sportoviNAJBOLJI SU ALEKSANDRA I RASTKO: Grad Loznica izabrao sportiste 2025. godine
Ostali sportovi"ZNAM DA ME JE MAMA BODRILA SA NEKOG DRUGOG MESTA": Bogdan (9) iz Loznice medalju posvetio pokojnoj majci i svojim gestom rasplakao celu Srbiju: "Mamin šampion"
Ostali sportoviCELA SRBIJA PLAČE ZBOG MALOG BOGDANA: Devetogodišnji dečak pre 2 meseca izgubio majku, a sada sa njenim likom na majici osvojio zlato, pa pokazao prstom ka nebu
Ostali sportoviOAZA ZA ‘’KOVANJE’’ MEDALJA: U Loznici otvoren prvi Regionalni trening centar Bokserskog saveza Srbije
Svađa navijača Zvezde i Partizanove delegacije na derbiju Izvor: Kurir televizija