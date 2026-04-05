NOVI GOL ZA SRBINA: Dejan Joveljić nastavio da rešeta u MLS
Fudbaleri Real Solt Lejka pobedili su na svom terenu u Sandiju ekipu Sportinga iz Kanzas Sitija rezultatom 3:1 (1:0) u utakmici MLS lige.
Golove za Real Solt Lejk postigli su Dijego Luna u 4, Serhi Solans u 55. i Zavije Gozo u 82. minutu. Jedini strelac za Sporting bio je srpski fudbaler Dejan Joveljić u 59. minutu. Ovo je bio četvrti pogodak srpskog fudbalera u novoj sezoni MLS lige.
Joveljić je odigrao ceo meč za ekipu iz Kanzas Sitija.
Fudbaleri Real Solt Lejka se nalaze na četvrtom mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 13 bodova, dok je Sporting na poslednjoj, 15. poziciji sa četiri.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) 8. aprila organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.