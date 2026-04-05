Slušaj vest

Fudbaleri Intera i Ostina odigrali su u Majamiju bez pobednika, 2:2 u utakmici MLS lige.

Ovo je bila prva utakmica Intera na novom "Nu stadionu" u Majamiju, čiji je kapacitet 26.700 mesta.

Golove za Inter postigli su Lionel Mesi u 10. i Luis Suarez u 81. minutu. Strelci za goste bili su Gijerme Biro u 6. i Džejden Nelson u 53. minutu.

Među brojnim zvanicama na tribinama novog stadiona u Majamiju bio je i suvlasnik Intera Dejvid Bekam.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) 8. aprila organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

- Videti kako ovaj stadion oživljava, posle godina pokušaja da ga izgradimo u Majamiju, zaista je nešto posebno. Danas je ovo ostvarenje sna - izjavio je Bekam, prenose američki mediji.

Inter se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 11 bodova, dok je Ostin 11. na Zapadu sa šest.

