Barselona je u ključnom delu sezone i baš u tom je morala da se osloni na pozajmljene igrače - Markusa Rašforda i Žoaa Kansela.

I ako pitate navijače Barselone, jednoglasno bi odgovorili da obojica treba da ostanu. Upravo su Rašford i Kanselo bili protagonisti u velikoj pobedi nad Atletikom u Madridu, koja je Barselonu približila odbrani titule i trećoj u poslednje četiri sezone.

Rašford je postigao pogodak za 1:1, dok je Kanselo odradio najveći deo posla kod drugog, napravio je dar-mar po levom boku, šutirao, a potom je na odbitak ramenom naleteo Levandovski.

Markus Rašford u dresu Barselone

Ali, to nije sve, jer Rašford je zapravo odgovor na pitanje - šta bi bilo sa Barselonom prošle sezone de Rafinja povređivao kao ove? Hansi Flik nije imao alternativu za Brazilca, koji je srećom po Barselonu odigrao sezonu karijere bez povrede. Letos je meta bio Niko Vilijams, Luis Dijaz je bio plan B, a Rašford tek treća opcija i ispostavilo se kao veoma dobra.

Flik je i posle Atletika rekao da je zadovoljan.

"Veoma sam srećan sa Markusom Rašfordom. Pokazao je opet svoj kvalitet i postigao je važan gol. Što se tiče njegove budućnosti, ne mogu ništa da kažem. Moramo da se fokusiramo da završimo sezonu na najbolji mogući način, a onda ćemo vdeiti. Isto to mogu da kažem i za Levandovskog, rano je da pričamo sada o tome", rekao je Flik.

Englez je dao 11 golova i upisao 13 asistencija, kada je bilo potrebno, istakao se i iskoristio šansu. Istina, nema tu osobinu da igra jak presing kao Rafinja niti da bude toliko disciplinovan u odbrani, ali, da poseduje i to, ne bi nikada ni otišao iz Junajteda niti bi bio dostupan za samo 30.000.000 evra.

Slična je situacija i sa Kanselom, koji iza sebe ima možda i najboljih mesec dana u proteklih nekoliko godina. U trenutku kada su se povredili i Žil Kunde i Alehandro Balde, Kanselo je iskočio u prvi plan i odigrao je nekoliko fenomenalnih utakmica. U prošlom kolu pre pauze bio je asistent kod jedinog gola, sada je kreirao preokret nad Atletikom.

Na sve to, spreman je i da znatno smanji svoja primanja kako bi ostao, ali Barselona mora da pronađe novac da ga otkupi od Al Hilala.

Ali, ako se uzme u obzir da i Kunde i Balde igraju veoma loše ove sezone, onda je to motiv više da Barselona otkupi iskusnog Portugalca.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustite

