ARTETA POSLE BRUKE U FA KUPU: Moramo da pokažemo reakciju...
Menadžer fudbalskog kluba Arsenal Mikel Arteta izjavio je da londonska ekipa mora da pokaže karakter posle eliminacije od Sautemptona u četvrtfinalu engleskog FA kupa.
Fudbaleri Arsenala su u subotu uveče poraženi u gostima od Sautemptona rezultatom 2:1 u četvrtfinalu FA kupa.
"Primili smo golove na način koji nije svojstven nama. Nismo dobro reagovali na duge lopte i zbog toga smo kažnjeni. Imali smo dominaciju i velike šanse, ali to morate da iskoristite. Ako pravite ovakve greške u odbrani, teško možete do polufinala", rekao je Arteta, preneli su britanski mediji.
Arsenal je 22. marta poražen u finalu Liga kupa od Mančester sitija (0:2). Londonski klub će se do kraja sezone boriti za trofeje u Premijer ligi i Ligi šampiona.
Arsenal se nalazi na prvom mestu na tabeli Premijer lige sa 70 bodova, dok će rival londonskom klubu u četvrtfinalu Lige šampiona da bude Sporting.
"U sezoni uvek imate teške momente. Sada smo u takvoj situaciji i moramo da pokažemo reakciju. Očekivanja su velika i sami sebi postavljamo najviše standarde", dodao je Arteta.