SKANDAL U NAJAVI! Haos sa kvotama na meču Borac - Loznica: Da li je moguće ovo?!
Neverovatna promena kvota na jednoj fudbalskoj utakmici. Da sve bude još čudnije ekipa iz donjeg dela tabele totalni je favorit protiv tima koji se bori za ulazak u elitu! Govorimo o meču Borac - Loznica, koji se igra danas u Čačku od 15 časova.
Informacije o potencijalnim sumnjama stigle su neposredno uoči meča na čačanskom stadionu. I to na osnovu trendova na kladioničarskom tržištu. Kvota na pobedu Borca 1926 neverovatno je opala (kao da igraju protiv četvrtoligaša u kupu), na pojedinim platformama nisu ni dozvoljene uplate.
Sport klub je dodao da su ka Čačku i Loznici, već su otpremljeni znakovi upozorenja da je meč pod prismotrom.
Šta se desilo sa kvotom?
Od 2.35 koeficijent za konačan ishod „jedan“ pao je na 1.20. U skladu s tim - utakmica se našla u pod strogom prismotrom i aktere čeka upozorenje na detaljno praćenje meča.
Sa druge strane, trijumf tima iz vrha tabele vredi čak 12. Gotovo neverovatno...
