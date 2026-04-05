BERNAL PROPUŠTA ATLETIKO: Povreda asa Barselone
Fudbaler Barselone Mark Bernal propustiće zbog povrede skočnog zgloba prvu utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv madridskog Atletika, preneo je danas španski As.
Bernal se povredio na jučerašnjem meču 30. kola La Lige između Atletika i Barselone (1:2), koji je odigran u Madridu. On je ušao u igru u 40. minutu umesto Ronalda Arauha, koji se povredio.
Međutim, Bernal je zbog povrede skočnog zgloba morao da izađe iz igre u 62. minutu. Španski mediji navode da će Arauho biti spreman za duel sa Atletikom, dok će Bernal odsustvovati sa terena između sedam i 10 dana.
Prvi meč četvrtfinala LŠ između Barselone i Atletika biće odigran u sredu od 21 čas na Nou Kampu, dok je revanš duel na programu 14. aprila u Madridu.
