Šavi Babika na utakmici protiv Debrecina na pripremama u Turskoj

Poslao je FK Crvena zvezda zimus Šavija Vorena Babiku u turski Karagumruk na šestomesečnu pozajmicu.

A, brzonogi fudbaler Šavi Babika je u Istanbulu prelepim golom doneo tri boda svom klubu u borbi za opstanak.

Šavi Babika u dresu Crvene zvezde

Šavi Babika bio je strelac pogotka u pobedi Karagumruka nad ekipom Rizespor - 2:1. Posle centaršuta i velike gužve u šesnaestercu gostiju, najbolje se snašao Šavi Babika i odmerenim drop kik udarcem smestio loptu u mrežu.

Za veliku radost saigrača iz Karagumruka i trenera tog tima Aleksandra Stanojevića. Bio je to prvi gol Šavija Babike u dresu Karagumruka, u njegovoj devetoj utakmici za taj tim.

Klub iz Istanbula ostao je na poslednjoj poziciji na tabeli, ali sada ima samo dva boda manje od Ejupspora i tri od Kajzerija, dok se van zone ispadanja nalaze Antalijaspor i Genčlerbirligi sa pet bodova više u odnosu na Karagumruk.

U slučaju da ostane u elitnom rangu Turske, Karagumruk će moći da aktivira klauzulu i otkupi Šavija Babiku od Crvene zvezde za 4.000.000 evra. U protivnom, reprezentativac Gabona će se vratiti na leto na Marakanu, pošto ima ugovor sa crveno-belima do juna 2028. godine.

