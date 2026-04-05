18:55

Kraj!

Pobeda Zvezde - 2:1!

18:36

77' Finiš utakmice!

Zvezda čuva loptu i prednost, bližimo se kraju meča...

18:14

46' Debitant na terenu!

Vasilije Subotić dobio je priliku od starta drugog poluvremena - dete Crvene zvezde!

17:48

Poluvreme!

Crvena zvezda vodi u Surdulici - 2:1.

17:45

44' Preokret Zvezde!

Ovusu pogađa i donosi prednost Zvezdi - 2:1!

17:36

36' Katai pogađa!

Zvezda poravnava na 1:1!

Centaršut Tiknizjana i 21. pogodak u sezoni "Magika".

17:28

23' Vodi Radnik!

Loptu u sopstvenu mrežu smešta Timi Maks Elšnik - 1:0!

Vratio je Slovenac sa velike udaljenosti loptu Mateusu, ali nije video gde je Brazilac. Nije stigao Mateus do lopte koja je otišla u nebranjeni ugao.

17:15

14' Inicijativa Zvezde!

Ovusu je imao šansu, ali nije pogodio. I dalje je 0:0.

17:00

Prvo poluvreme!

Utakmica je počela!

16:12

Poznati sastavi!

Radnik: Ranđelović – Zorić, Hajdarević, Popović, Duronjić, Ilić, Filipović, Novaković, Koudio, Abubakar, Emanuel Junior.

Crvena zvezda: Mateus – Seol, Rodrigao, Eraković, Tiknizijan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai - Duarte

16:08

Dobrodošli na lajv prenos meča Radnik - Crvena zvezda!

Zvezda gostuje u Surdulici.