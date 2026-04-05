Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Surdulici ekipu Radnika sa 2:1 u utakmici 29. kola Superlige Srbije.

Poveo je Radnik nakon autogola Elšnika, međutim, ovaj kiks na kraju nije koštao crveno-bele.

Zvezda je preko Kataija uspela da poravna na 1:1, da bi u finišu prvog dela meča Daglas Ovusu pogodio za konačnih 2:1!