ZVEZDA SLAVILA U SURDULICI! Crveno-beli nakon preokreta pobedili Radnik, veliki kiks Elšnika! Stanković promešao karte! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Surdulici ekipu Radnika sa 2:1 u utakmici 29. kola Superlige Srbije.
Poveo je Radnik nakon autogola Elšnika, međutim, ovaj kiks na kraju nije koštao crveno-bele.
Zvezda je preko Kataija uspela da poravna na 1:1, da bi u finišu prvog dela meča Daglas Ovusu pogodio za konačnih 2:1!
Ovom pobedom crveno-beli su dodatno učvrstili lidersku poziciju i sada imaju 13 bodova više od Vojvodine i čak 15 u odnosu na Partizan, koji ima utakmicu manje. Sa druge strane, Radnik je ostao na sedmom mestu i nastavlja borbu za plasman u plej-of.
46' Debitant na terenu!
Vasilije Subotić dobio je priliku od starta drugog poluvremena - dete Crvene zvezde!
36' Katai pogađa!
Zvezda poravnava na 1:1!
Centaršut Tiknizjana i 21. pogodak u sezoni "Magika".
23' Vodi Radnik!
Loptu u sopstvenu mrežu smešta Timi Maks Elšnik - 1:0!
Vratio je Slovenac sa velike udaljenosti loptu Mateusu, ali nije video gde je Brazilac. Nije stigao Mateus do lopte koja je otišla u nebranjeni ugao.
Poznati sastavi!
Radnik: Ranđelović – Zorić, Hajdarević, Popović, Duronjić, Ilić, Filipović, Novaković, Koudio, Abubakar, Emanuel Junior.
Crvena zvezda: Mateus – Seol, Rodrigao, Eraković, Tiknizijan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai - Duarte