DOMAĆIN LAGANO DO TRI BODA: Fudbaleri Hetafea pobedili Atletik Bilbao
Fudbaleri Hetafea pobedili su danas na svom terenu Atletik Bilbao 2:0, u meču 30. kola španske Primere.
Strelci za Hetafe bili su Luis Vaskes u 14. i Martin Satriano u 90. minutu.
Hetafe je osmi sa 41 bodom, a Atletik Bilbao je na 10. mestu sa tri boda manje.
U narednom kolu, Hetafe će gostovati Levanteu, dok će Atletik Bilbao dočekati Viljareal.