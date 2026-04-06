Posle ostavke Gabrijelea Gravine, fudbalski savez Italije želi da na to mesto dođe legenda Milana Paolo Maldini.

Italijanski fudbal prolazi kroz nikad teži period, posle bolne eliminacije u baražu za Svetsko prvenstvo od BiH, usledile su brojne ostavke.

Paolo Maldini

Tako je sem predsednika saveza, ostavke podneli i Đanluiđi Bufon, kao i Đenaro Gatuzo na mestu selektora.

Kao vodeći kandidat za vođenje reformi u italinaskom fudbalu, pojvailo se ime Paola Maldinija, što podržava ministar sporta Andrea Abodi.

Savez je sada u potrazi za čovekom, koji je sposoban da revitalizuje sistem i da ga dodatno fokusira na razvoj mladih igrača.

