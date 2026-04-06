Italijanski fudbal se suočava sa krizom, a Paolo Maldini se pojavljuje kao ključni kandidat za vođenje reformi u savezu.
kriza
U MALDINIJU VIDE SPAS NAKON NOVOG KRAHA! Legenda dolazi na čelo italijanskog fudbala?
Slušaj vest
Posle ostavke Gabrijelea Gravine, fudbalski savez Italije želi da na to mesto dođe legenda Milana Paolo Maldini.
Italijanski fudbal prolazi kroz nikad teži period, posle bolne eliminacije u baražu za Svetsko prvenstvo od BiH, usledile su brojne ostavke.
Paolo Maldini Foto: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia, EPA
Vidi galeriju
Tako je sem predsednika saveza, ostavke podneli i Đanluiđi Bufon, kao i Đenaro Gatuzo na mestu selektora.
Kao vodeći kandidat za vođenje reformi u italinaskom fudbalu, pojvailo se ime Paola Maldinija, što podržava ministar sporta Andrea Abodi.
Savez je sada u potrazi za čovekom, koji je sposoban da revitalizuje sistem i da ga dodatno fokusira na razvoj mladih igrača.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši