Manuel Nojer ima ugovor sa Bajernom do kraja ove sezone i čeka se odluka o tome šta će da radi.

Želi 40-godišnji čuvar mreže da vidi kako će se fizički osećati narednih meseci, da bi znao da li će produžiti ugovor na još godinu dana ili će se penzionisati.

Manuel Nojer

U Bajernu su spremni da nastave saradnju sa Nojerom, ali svakako će sačekati njegovu konačnu odluku.

Zamena je već spreman u vidu Jonasa Urbiha, koji bi trebalo da u narednim godinama bude "jedinica" Bavaraca.

Ukoliko Nojer odluči da se penzioniše, probaće u Minhenu da dovedu još jednog iskusnog golmana, koji bi bio mentor Urbihu. Na listi želja su Oliver Bauman iz Hofenhajma i Danijel Hojer Fernandes iz Hamburga.

