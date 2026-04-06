Manuel Nojer ima ugovor sa Bajernom do kraja ove sezone i čeka se odluka o tome šta će da radi.

Želi 40-godišnji čuvar mreže da vidi kako će se fizički osećati narednih meseci, da bi znao da li će produžiti ugovor na još godinu dana ili će se penzionisati.

Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Instagram/manuelneuer, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

U Bajernu su spremni da nastave saradnju sa Nojerom, ali svakako će sačekati njegovu konačnu odluku.

Zamena je već spreman u vidu Jonasa Urbiha, koji bi trebalo da u narednim godinama bude "jedinica" Bavaraca.

Ukoliko Nojer odluči da se penzioniše, probaće u Minhenu da dovedu još jednog iskusnog golmana, koji bi bio mentor Urbihu. Na listi želja su Oliver Bauman iz Hofenhajma i Danijel Hojer Fernandes iz Hamburga.

