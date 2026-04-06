Jovan Mijatović, "Zvezdin Bekam", kako su ga zvali u mlađim kategorijama na Marakani, zatresao je mrežu Nirnberga i postigao prvi gol posle 414 dana pauze.

Mijatović je nedavno stigao u Ajntraht iz Braunšvajga, a u nedelju je konačno upisao i prvenac!

1/9 Vidi galeriju Jovan Mijatović u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ne računajući reprezentaciju i prijateljske susrete, Mijatović je metu prethodno pogodio 15. februara 2025. godine, kada je u doneo trijumf Levenu nad Denderom – u poslednjim sekundama meča belgijske elite.

Od tada je prošo 414 dana...

