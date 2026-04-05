KOMIČAN AUTOGOL ELŠNIKA OBILAZI SRBIJU! FUDBALER ZVEZDE SA 20 METARA MATIRAO SVOG GOLMANA! Pogledajte kako je Radnik došao do vođstva, šok u Surdulici! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Radniku u Surdulici u 29. kolu Superlige Srbije.
U 23. minutu usledio je veliki šok za goste u Beograda, pošto je Radnik došao do vođstva.
Elšnik je pokušao da vrati loptu Mateusu, ali je tom prilikom matirao sopstvenog golmana. Zaista retko viđena i krajnje nesrećna situacija.
Pogledajte kako je Radnik poveo protiv Zvezde:
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.