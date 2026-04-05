Fudbaleri Bolonje pobedili su danas na gostujućem terenu Kremoneze 2:1, u meču 31. kola italijanske Serije A.

Strelci za Bolonju bili su Žoao Mario u trećem i Džonatan Rou u 16. minutu.

Detalji sa meča Bolonja - Parma

Gol za Kremoneze postigao je Federiko Bonacoli u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

U narednom kolu, Bolonja će dočekati Leče, dok će Kremoneze gostovati Kaljariju.

