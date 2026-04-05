Bolonja je osma sa 45 bodova, a Kremoneze je na 17. mestu sa 27 poena.
Fudbal
LUDNICA NA "ČIZMI"! ROU U SUDIJSKOG NADOKNADI REŠIO PITANJE POBEDNIKA! Bolonja savladala Kremoneze u samom finišu utakmice!
Slušaj vest
Fudbaleri Bolonje pobedili su danas na gostujućem terenu Kremoneze 2:1, u meču 31. kola italijanske Serije A.
Strelci za Bolonju bili su Žoao Mario u trećem i Džonatan Rou u 16. minutu.
Detalji sa meča Bolonja - Parma Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrea Rosito / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Gol za Kremoneze postigao je Federiko Bonacoli u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
U narednom kolu, Bolonja će dočekati Leče, dok će Kremoneze gostovati Kaljariju.
Reaguj
Komentariši