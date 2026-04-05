Selektor fudbalske reprezentacije Rumunije Mirčea Lučesku nalazi se u ozbiljnom zdravstvenom stanju nakon što je što je doživeo "tešku srčanu aritmiju" i nalazi se u indukovanoj komi, preneo je danas rumunski novinar Emanuel Rosu.
Fudbal
UŽAS! LEGENDARNI TRENER PAO U KOMU! Imao nekoliko srčanih udara, stanje mu se sad naglo pogoršalo! Prolazi kroz pakao, ovo su NAJNOVIJE INFORMACIJE
Slušaj vest
Kako se navodi, 80-godišnji Lučesku je nakon pogoršanja zdravstvenog stanja smešten u indukovanu komu. Prethodno je imao i nekoliko srčanih udara, a stanje mu se, nakon kratkog poboljšanja, ponovo pogoršalo.
Prema istim informacijama, njegovo zdravstveno stanje se prati i nalazi se pod intenzivnim medicinskim nadzorom.
Mirčea Lučesku
Vidi galeriju
Zvaničnih potvrda o daljem toku lečenja za sada nema.
Lučesku je pre sedam dana primljen u bolnicu nakon što mu je pozlilo na treningu zbog problema sa srcem, tri dana pošto je njegova ekipa izgubila od Turske 0:1 u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo.
1 · Reaguj
Komentariši