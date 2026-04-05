Kako se navodi, 80-godišnji Lučesku je nakon pogoršanja zdravstvenog stanja smešten u indukovanu komu. Prethodno je imao i nekoliko srčanih udara, a stanje mu se, nakon kratkog poboljšanja, ponovo pogoršalo.

Prema istim informacijama, njegovo zdravstveno stanje se prati i nalazi se pod intenzivnim medicinskim nadzorom.

Mirčea Lučesku

Zvaničnih potvrda o daljem toku lečenja za sada nema.

Lučesku je pre sedam dana primljen u bolnicu nakon što mu je pozlilo na treningu zbog problema sa srcem, tri dana pošto je njegova ekipa izgubila od Turske 0:1 u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo.