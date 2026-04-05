Fudbaleri Union Berlina i Sankt Paulija odigrali su danas u Berlinu nerešeno 1:1, u meču 28. kola nemačke Bundeslige.
SRBIN ZATRESAO MREŽU U BUNDESLIGI POSLE DVA MESECA! Andrej Ilić konačno proradio - spasao Union Berlin poraza, pogledajte njegov gol! VIDEO
Poveo je Sankt Pauli golom Matijasa Pereire Laža u 25. minutu, a izjednačenje Union Berlinu doneo je srpski internacionalac Andrej Ilić pogotkom u 52. minutu.
Andrej Ilić
Sankt Pauli je meč završio sa 10 igrača na terenu, pošto je u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena drugi žuti karton dobio Džekson Irvin.
Union Berlin je na 10. mestu sa 32 boda, a Sankt Pauli je na 16. poziciji sa 25 poena.
U narednom kolu, Union Berlin će gostovati Hajdenhajmu, dok će Sankt Pauli dočekati Bajern.
