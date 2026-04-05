Poveo je Sankt Pauli golom Matijasa Pereire Laža u 25. minutu, a izjednačenje Union Berlinu doneo je srpski internacionalac Andrej Ilić pogotkom u 52. minutu.

Andrej Ilić Foto: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, John MACDOUGALL / AFP / Profimedia

Sankt Pauli je meč završio sa 10 igrača na terenu, pošto je u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena drugi žuti karton dobio Džekson Irvin.

Union Berlin je na 10. mestu sa 32 boda, a Sankt Pauli je na 16. poziciji sa 25 poena.

U narednom kolu, Union Berlin će gostovati Hajdenhajmu, dok će Sankt Pauli dočekati Bajern.

