GOSTI SE SLADILI KOD FENJERAŠA: Fudbaleri Torina pobedili Pizu
Fudbaleri Torina pobedili su večeras na gostujućem terenu Pizu 1:0, u utakmici 31. kola Serije A.
Jedini gol postigao je Če Adams u 81. minutu.
Posle 10. pobede Torino je 12. na tabeli sa 36 bodova.
Piza je pretrpela 17. poraz i zauzima poslednje mesto sa 18 bodova i nalazi se na devet bodova od Kremonezea, koji je prvi iznad crte.
Ranije danas Bolonja je pobedila Kremoneze 2:1.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala.
Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
Kasnije igraju Inter - Roma.