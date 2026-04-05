"JARČEVI" ODOLELI U FRANKFURTU: Remi Ajntrahta i Kelna u 28. kolu Bundeslige
Fudbaleri Ajntrahta iz Frankfurta odigrali su danas na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Kelna, u utakmici 28. kola Bundeslige.
Ajntraht je poveo u 66. minutu golom Jonatana Burkarta, a tri minuta kasnije prednost je udvostručio Arno Kalimuendo.
Keln je smanjio u 70. minutu kada je strelac bio Jakub Kamiski, a izjednačio je Alesio Kastro-Montes u 83. minutu.
Obe ekipe odigrale su deveti put nerešeno u ligi. Ajntraht je bez pobede u poslednje dve utakmice i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 39 bodova.
Keln je nastavio niz od osam utakmica bez pobede, a posle trećeg uzastopnog nerešenog je 15. na tabeli sa 27 bodova i nalazi se na dva boda od Sankt Paulija na 16. mestu koje vodi u baraž za opstanak.
Ranije danas Union Berlin i Sankt Pauli odigrali su nerešeno 1:1.