Slušaj vest

Fudbaleri Lidsa plasirali su se večeras u polufinale FA kupa, pošto su posle jedanaesteraca u Londonu pobedili domaći Vest Hem 4:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice i produžetaka bilo 2:2.

Lids je poveo u 26. minutu golom koji je postigao Ao Tanaka, a prednost je udvostručio Dominik Kalvert-Luin iz jedanaesterca u 75. minutu.

 Domaći su izborili produžetke u nadoknadi vremena. Prvo je strelac bio Mateus Fernandeš u trećem minutu nadoknade, a izjednačio je Aksel Disasi u šestom minutu nadoknade.

Fudbaler Vest Hema Tati Kasteljanos postigao je gol u 91. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.  U 120. minutu u igru je ušao 20-godišnji golman Vest Hema Finli Herik, koji je debitovao za prvi tim i branio je jedanaesterce.

On je u prvoj seriji odbranio penal koji je izveo Džoel Piru, ali posle toga nijednom nije uspeo da sačuva svoju mrežu.

Dvojica njegovih saigrača bili su neprecizni, Džarod Boven i Pablo, pa je Lids pobedio penalima 4:2 i prvi put posle 39 godina plasirao se u polufinale FA kupa.

