LIDS PIŠE ISTORIJU: "Beli" u polufinalu FA kupa prvi put posle 39 godina
Fudbaleri Lidsa plasirali su se večeras u polufinale FA kupa, pošto su posle jedanaesteraca u Londonu pobedili domaći Vest Hem 4:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice i produžetaka bilo 2:2.
Lids je poveo u 26. minutu golom koji je postigao Ao Tanaka, a prednost je udvostručio Dominik Kalvert-Luin iz jedanaesterca u 75. minutu.
Domaći su izborili produžetke u nadoknadi vremena. Prvo je strelac bio Mateus Fernandeš u trećem minutu nadoknade, a izjednačio je Aksel Disasi u šestom minutu nadoknade.
Fudbaler Vest Hema Tati Kasteljanos postigao je gol u 91. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda. U 120. minutu u igru je ušao 20-godišnji golman Vest Hema Finli Herik, koji je debitovao za prvi tim i branio je jedanaesterce.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
On je u prvoj seriji odbranio penal koji je izveo Džoel Piru, ali posle toga nijednom nije uspeo da sačuva svoju mrežu.
Dvojica njegovih saigrača bili su neprecizni, Džarod Boven i Pablo, pa je Lids pobedio penalima 4:2 i prvi put posle 39 godina plasirao se u polufinale FA kupa.