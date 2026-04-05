PRVE REČI SRĐANA BLAGOJEVIĆA POSLE NOVOG KIKSA PARTIZANA! Trener crno-belih objasnio remi sa Čukaričkim: "Ostaje neprijatan utisak..."
U derbiju 29. kola Super lige Srbije, fudbaleri Partizana su na svom terenu remizirali protiv Čukaričkog - 0:0 (0:0).
Nakon meča, utiske je izneo trener crno-belih Srđan Blagojević:
- Imamo mi više problema. Evidentno je da već tri utakmice od početka prolećnog dela da ne pobedimo kad imamo igrača više. Nije slučajnost, ima razlog. Falio nam je završni pas, više energije, želje i uverenosti, verovatno i kvaliteta u tom pasu i završnici - rekao je Blagojević i potom dodao:
- Ostaje neprijatan utisak. Želeli smo da pobedimo. Činjenica da smo igrali sa igračem više pojačava frustraciju. Nama predstoji velika borba i sa samim sobom i sa protivnicima. Moramo da se upustimo u koštac sa tim".
