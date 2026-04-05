Fudbaleri Intera u potpunosti su nadigrali Romu u derbiju 31. kola Serije A, slavivši rezultatom 5:2.

Dvostruki strelac za Inter bio je Martinez, a pogađali su još i Tiram, Čalhanoglu i Barela.

Za Romu su strelci bili Manćini i Pelegrini, a Mile Svilar branio je od prvog minuta za "vučicu".

Inter je ovim trijumfom nastavio dominaciju u međusobnim duelima, sa 10 pobeda u poslednjih 12 susreta, dok Roma ostaje bez pobede na poslednjih pet gostovanja u Seriji A.

