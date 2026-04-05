Inter deklasirao Romu - 5:2!
dominacija
INTER PONIZIO ROMU NA MEACI! Svilar "popio" petardu! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Intera u potpunosti su nadigrali Romu u derbiju 31. kola Serije A, slavivši rezultatom 5:2.
Dvostruki strelac za Inter bio je Martinez, a pogađali su još i Tiram, Čalhanoglu i Barela.
Za Romu su strelci bili Manćini i Pelegrini, a Mile Svilar branio je od prvog minuta za "vučicu".
Inter je ovim trijumfom nastavio dominaciju u međusobnim duelima, sa 10 pobeda u poslednjih 12 susreta, dok Roma ostaje bez pobede na poslednjih pet gostovanja u Seriji A.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši