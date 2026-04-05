ŽREB ODREDIO PAROVE: Mančester siti protiv Sautemptona u polufinalu FA kupa
Fudbaleri Mančester sitija igraće u polufinalu FA kupa protiv Sautemptona, kao nominalni domaćini, odlučeno je danas žrebom.
U drugom polufinalu igraće Čelsi i Lids, a formalni domaćin biće klub iz Londona.
Polufinalne utakmice igraće se na londonskom Vembliju 25. i 26. aprila.
Finale je na programu 16. maja, takođe na Vembliju.