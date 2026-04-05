Fudbaleri Ovijeda pobedili su večeras na svom terenu Sevilju 1:0, u utakmici 30. kola španskog prvenstva.

Jedini gol postigao je Federiko Vinjas u 32. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Sevilja je od 38. minuta igrala sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Tangi Nijanzu.

Ovijedo je ostvario petu pobedu i ima 24 boda na poslednjem 20. mestu na tabeli.

Sevilja je nastavila niz bez pobede, pretrpela je treći uzastopni poraz, ukupno 15. u ligi i zauzima 17. mesto sa 31 bodom, dva više od Elčea koji je prvi u zoni ispadanja.

