FENJERAŠ VUČE U AMBIS SLAVNI KLUB: Fudbaleri Ovijeda pobedili Sevilju
Fudbaleri Ovijeda pobedili su večeras na svom terenu Sevilju 1:0, u utakmici 30. kola španskog prvenstva.
Jedini gol postigao je Federiko Vinjas u 32. minutu.
Sevilja je od 38. minuta igrala sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Tangi Nijanzu.
Ovijedo je ostvario petu pobedu i ima 24 boda na poslednjem 20. mestu na tabeli.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
Sevilja je nastavila niz bez pobede, pretrpela je treći uzastopni poraz, ukupno 15. u ligi i zauzima 17. mesto sa 31 bodom, dva više od Elčea koji je prvi u zoni ispadanja.