PENAL U NADOKNADI VREMENA ZA REMI: Alaves osvojio bod protiv Osasune
Fudbaleri Alavesa odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Osasune, u utakmici 30. kola španskog prvenstva.
Osasuna je povela golom koji je postigao Valanten Rozje u četvrtom minutu, a izjednačio je Toni Martines u 44. minutu.
Novo vođstvo gostujućoj ekipi doneo je Ante Budimir golom iz jedanaesterca u 80. minutu, a konačan rezultat postavio je Lukas Boje u prvom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.
Obe ekipe odigrale su osmi put nerešeno u prvenstvu. Osasuna je deveta na tabeli sa 38 bodova, a Alaves zauzima 15. mesto sa 32 boda.
U sledećem kolu Osasuna će dočekati Betis, a Alaves će igrati na gostujućem terenu protiv Real Sosijedada.