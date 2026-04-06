FUDBALERI SE HVATALI ZA GLAVU KAD SU VIDELI ŠTA JE SAIGRAČ URADIO U DERBIJU! Evropa bruji o ovom momentu, niko nije očekivao!
Fudbaleri Monaka su pobedili Olimpik iz Marseja na domaćem terenu u utakmici koja je odigrana u okviru 28. kola Lige 1.
Derbi kola je završen rezultatom 2:1.
Golove se Monako su postigli Aleksandr Golovin u 59. minutu i Folarin Balogun u 74. minutu, a konačan rezultat je postavio Amin Žuri u 85. minutu.
Posebno se izdvaja drugi pogodak na ovoj utakmici koji je izazvao puno reakcija na društvenim mrežama gde se snimak masovno deli.
Balogun je iskoristio svoju brzinu i grešku protivnika, a u samoj završnici je bio fantastičan. Uz puno osećaja je prebacio loptu preko golmana iz ni malo lake situacije.
