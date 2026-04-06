Fudbaleri Monaka su pobedili Olimpik iz Marseja na domaćem terenu u utakmici koja je odigrana u okviru 28. kola Lige 1.

Derbi kola je završen rezultatom 2:1.

Golove se Monako su postigli Aleksandr Golovin u 59. minutu i Folarin Balogun u 74. minutu, a konačan rezultat je postavio Amin Žuri u 85. minutu.

Posebno se izdvaja drugi pogodak na ovoj utakmici koji je izazvao puno reakcija na društvenim mrežama gde se snimak masovno deli.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

Balogun je iskoristio svoju brzinu i grešku protivnika, a u samoj završnici je bio fantastičan. Uz puno osećaja je prebacio loptu preko golmana iz ni malo lake situacije.

Pogledajte gol Baloguna:

Screenshot 2026-02-26 172028.jpg
ZVEZDA-PARTIZAN_31.JPG
h-57874470.jpg
Nojer na utakmici protiv Pafosa

