Slušaj vest

Srpski trener sjajno vodi Atinjane ove sezone i na pet kola do kraja prvenstva ima pet bodova više od PAOK-a i Olimpijakosa.

U velikom derbiju koji je odigran u prvom kolu plej-ofa, AEK je kao gost na stadionu Jorgos Karaiskakis pobedio Olimpijakos rezultatom 1:0.

Jedini gol na utakmici je viđen već u petom minutu kada je Abubakari Koita dobro reagovao nakon što je lopta uz malo sreće stigla do njega.

1/10 Vidi galeriju Trener Marko Nikolić Foto: EPA, Profimedia

Olimpijakos je pokušavao da se vrati sve do samog kraja i uspeo je da dođe do pogotka u 98. minutu, ali je on poništen nakon intervencije iz VAR sobe.

Glavni sudija je pozvan da pogleda snimak, a na njemu je video da je fudbaler Olimpijakosa bio u ofsajd poziciji, a iako nije imao kontakt sa loptom, stajao je ispred golmana i uticao na njegovu reakciju, procenio je arbitar.

Srpski fudbaler Luka Jović je igrao do 64. minuta kada ga je zamenio Mijat Gaćinović.

Pre ove utakmice AEK je imao 60 bodova, a Olimpijakos 58 i u slučaju pobede crveno-beli bi prešli na prvo mesto na tabeli, ali sada je situacija problematična za ekipu iz Pireja.

Uz to, Marko Nikolić je doveo AEK do četvrtfinala Lige konferencija gde će za protivnika imari Rajo Valjekano.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Olimpijakos - AEK:

Bonus video: