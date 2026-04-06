Pravi šok potresa Eritreju nakon istorijskog uspeha u kvalifikacijama za Arfički kup nacija. Naime, čak sedmorica reprezentativaca nestala su u Južnoj Africi i nisu se vratila sa ekipom kući.

Eritreja je slavila protiv Esvatinije rezultatom 2:1 i izborila plasman u grupnu fazu, ali je euforija brzo zamenjena zabrinutošću. Od desetorice igrača iz domaće lige koji su otputovali na utakmicu, nazad su se vratila samo trojica – Ablum Teklezgi, Nahom Tadese i Romel Abdu.

Senegal - Maroko Kup afričkih nacija

Prema pisanju stranih medija, sve ukazuje na to da su nestali fudbaleri odlučili da napuste reprezentaciju i ostanu u inostranstvu, najverovatnije u potrazi za boljim životnim i profesionalnim uslovima. Ipak, zvaničnih potvrda o njihovim razlozima i dalje nema.

Ovo, međutim, nije prvi put da se ovakav scenario dešava ovoj selekciji – još od 2006. godine zabeleženi su slični slučajevi, kada su igrači Eritreje nakon međunarodnih nastupa ostajali van zemlje, često tražeći azil ili novu šansu za karijeru.

11101-ap.jpg
uganda.jpg
profimedia-1067219859.jpg
