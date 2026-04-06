Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) 8. aprila organizuju konferenciju „Put šampiona“ posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovu konferenciju publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs, kao i na Kurir YT kanalu, od 10 sati, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ranko Stojić- direktor za strategiju i razvoj FSS

Predrag Mijatović – potpredsednik za sportska pitanja FK Partizan, ex Sportski direktor FK Real Madrid

Ruža Ilić – menadžer za bazični fudbal FSS

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira

Srpski omladinski fudbal beleži istorijske rezultate: selekcija omladinaca (U19) plasirala se na Evropsko prvenstvo, i to na impresivan način tako što je iza sebe ostavila velesile poput Engleske i Portugala, dok su kadeti Srbije (U17) izborili vizu za Svetsko prvenstvo. Sve to je najbolja moguća uvertira za veliku priču o budućnosti srpskog omladinskog fudbala.

Eminentni stručnjaci, sportska elita, aktuelni i bivši istaknuti sportisti, ljudi na pozicijama s kojih utiču na kontinuirani rast i razvoj ovog sporta podeliće svoju ekspertizu, s fokusom na priču o razvojnom putu najmlađih – od njihovih dečjih snova do stvaranja dobrih fudbalera, velikih igrača, pa i onih koje istorija fudbala pamti.