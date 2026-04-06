Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 9. aprila od 19.00 časova, na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Spartaka iz Subotice.

Iz kluba pozivaju navijače na meč i poručuju da se karte mogu nabaviti već danas, putem onlajn prodaje.

Samuel Ovusu i Bruno Duarte
Samuel Ovusu i Bruno Duarte protiv Radnika u Surdulici Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Karte za utakmicu sa Spartakom puštene su u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” biti dostupne u sredu od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan meča od 10.00 sati, pa sve do početka duela.

Ulaznice za meč sa Spartakom su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara

