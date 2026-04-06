Uprava kluba omogućila više nego pristojen cene karata
superliga
ZVEZDA IGRA U ČETVRTAK I ZOVE NAVIJAČE NA MARAKANU: Pun stadion, pa proslava Vaskrsa u nedelju
Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 9. aprila od 19.00 časova, na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Spartaka iz Subotice.
Iz kluba pozivaju navijače na meč i poručuju da se karte mogu nabaviti već danas, putem onlajn prodaje.
Samuel Ovusu i Bruno Duarte protiv Radnika u Surdulici Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Karte za utakmicu sa Spartakom puštene su u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” biti dostupne u sredu od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan meča od 10.00 sati, pa sve do početka duela.
Ulaznice za meč sa Spartakom su dostupne po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara
