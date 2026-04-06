Posle deset godina OFK Beograd će utakmice kao domaćin igrati na svom Omladinskom stadionu.

Premijera povratka na Karaburmu zakazana je za četvrtak 9. aprila od 19.00 časova, kada će OFK Beograd ugostiti Radnik iz Surdulice.

Andrej Mrkela sportski direktor OFK Beograda

Omladinski stadion doživeo je ozbiljnu rekonstrukciju. Postavljene su nove stolice na tribinama, obnovljena je VIP loža, izgrađena još jedna sa restoranom po najvišim standardima, tu su i LED reflektori…

- Bitan momenat za svakog navijača i ljubitelja OFK Beograda, bitna stvar i za srpski fudbal, posle više od 10 godina na Karaburmu se vraća Super liga, a klub posle dve godine igranja na „strani“ ponovo će svoje domaće utakmice igrati u svom domu – istakao je sportski direktor OFK Beograda Andrej Mrkela.

Prvi rival na renoviranom stadionu biće Radnik u četvrtak.

– Velika stvar i za sve nas u klubu, mnogo je urađeno u prethodne tri godine, i renoviranje stadiona uz rezultate koje pravimo je još jedan dokaz da ova uprava radi dobar posao.

Nada se sportski direktor da će navijači doći u velikom broju na Omladinski stadion.

– Znam koliko je truda u sve ovo uloženo i mogu da budem ponosan na sve nas u klubu. Pozivam navijače da u što većem broju dođu na otvaranje jednog novog poglavlja u istoriji kluba. Takođe i da pozdrave igrače i stručni stab koji su i ove sezone izborili plasman u plej-of i pruže vetar u leđa pred izazove koji nas očekuju - objasnio je Andrej Mrkela.





OFK Beograd zauzima šesto mesto na tabeli Superlige Srbije sa 39 bodova, devet manje u odnosu na četvrtoplasirani Železničar i poziciju koja vodi u Evropu.