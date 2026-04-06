BIVŠI REPREZENTATIVAC ITALIJE GASIO POŽAR U TOKU UTAKMICE! Vatra buknula pored terena, on je odmah reagovao
Utakmicu između Paradisa i Bavoa na kratko je prekinuta zbog požara koji se dogodio pored terena.
Radi se o meču odigranom u okviru švajcarske Promocione lige, koja je treći rang tamošnjeg fudbala. Na ogradi iza gola koja graniči travnato igralište i parking je iznenada buknula vatra, a Ezekijel Skeloto (36) je preuzeo na sebe odgvornost da ugasi požar.
Na snimku koji se deli na društvenim mrežama može da se vidi Skeloto, koji je u trenutku incidenta bio u igri, kako trči sa crevom u ruci da vodom ugasi vatru, a to mu je pošlo za rukom.
Skeloto je igrač i potpredsednik Paradisa, a nekada je igrao za Inter, Atalantu, Sasuolo, Parmu, Kjevo, Sporting, Brajhton...
Tokom karijere je povremeno dobijao poziv za koju je zabeležio jedan nastup.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
