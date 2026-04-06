Spartak iz Subotice oglasio se saopštenjem treći put ove sezone zbog suđenja u Super ligi Srbije, a poslednji put proteklog vikenda nakon poraza od Javora.

Gosti iz Ivanjice slavili su rezultatom 2:1, a Subotičani su bili nezadovoljni zbog dva dosuđena penala od strane sudije Marka Ivkovića u 60. i 66. minutu.

Prvi je realizovao Mamane Amadu Sabo, drugi je poništen nakon signala iz VAR sobe, a danas je stiglo i zvanično objašnjenje iz Sudijske organizacije FSS za obe situacije.

Sporan penal za Javor protiv Spartaka

“Nakon duela za loptu golmana i jednog napadača u kaznenom prostoru, golman odigrava loptom pritom ne čineći prekšraj. Sudija je dosudio kazneni udarac, a na bazi dostupnih snimaka, VAR sudija je bio u obavezi da interveniše i preporuči sudiji pregled snimka, kako bi bila doneta ispravna odluka”, stoji u objašnjenju prve situacije na osnovu kojeg se zaključuje da su pogrešili ne samo Ivković, već i sudije u VAR sobi.

“Normalan, fudbalski duel za loptu dva igrača u kaznenom prostoru, nakon koga napadač pada na zemlju, a sudija dosuđuje kazneni udarac. VAR sudija je preporučio OFR sudiji, kako bi doneo ispravnu odluku i poništio dosuđeni kazneni udarac”, tvrde iz FSS u objašnjenju druge situacije kada je iz VAR sobe ipak stigla reakcija posle prvobitno pogrešne odluke sudije.

