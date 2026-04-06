Takođe, omladinska selekcija će se nadmetati u trci za evropskog šampiona. Dok se ponosimo pojedincima koji u klubskim takmičenjima postižu zapažene rezultate, zajedno sa čelnim ljudima FSS i fudbalskim stručnjacima otvaramo fudbalsku mapu i tražimo "Put šampiona."

O ovoj temi, za "Puls Srbije", govorili su Predrag Mijatović - potpredsednik za sportska pitanja FK Partizan, Ruža Ilić menadžerka za bazični fudbal pri FSS, Ranko Stojić - Direktor sektora za razvoj fudbala u FSS parking i Miloš Bjelinić - urednik sportske redakcije Kurira.

- Biću subjektivna i optimistična i reći ću da smo negde trenutno na sedam od deset, sa svim razvojnim programom, nacionalnim selekcijama, muškim i ženskim, što i nije loše stanje u našem fudbalu što i sami rezultati pokazuju - konferencija u sredu će to i potvrditi - rekla je Ilić.

Ruža Iilić - menadžerka za bazični fudbal pri FSS Foto: Kurir Televizija

Fudbal kao alat za razvoj i samopouzdanje

Ilić je dodala da devojčice kroz fudbal ne samo da uče igru, već jačaju samopouzdanje i osećaj pripadnosti u sportu.

- Kada govorimo o dečacima i devojčicama, statistika pokazuje da dečaci kreću na fudbal često sa željom da postanu novi Mesi ili Ronaldo, dok devojčice često dolaze zbog druženja. Mi se trudimo da tu društvenu komponentu fudbala za devojčice zadržimo, i da im pokažemo da fudbal pripada i njima. Na taj način mogu se razvijati u buduće fudbalerke i šampionke, ali i koristiti fudbal za telesni razvoj i jačanje samopouzdanja - kaže ona.

Kako Mijatović ističe, istorijski i u budućnosti, srpski fudbal leži u mladim kategorijama, gde se kroz igru i edukaciju grade pravi igrači i takmičari, a današnja deca već sa 8-10 godina poznaju svetske klubove.

- Istorijski gledano, ali i sa pogledom u budućnost, srpski fudbal počiva na mladim kategorijama. Suština je u stvaranju pravih igrača i takmičara, koji će kroz svoje znanje, iskustvo i formativni razvoj moći da pružaju vrhunske rezultate kada nastupe za A selekciju. Ja sam apsolutni zagovornik svega što promoviše mladost i formiranje pravih igrača - ne samo fudbalski, već i edukativno i lično. Današnja deca, čak i oni od 8, 9 ili 10 godina, poznaju najbolje igrače i klubove mnogo bolje nego što smo mi mogli da zamislimo u našem detinjstvu. To pokazuje koliko se svet fudbala promenio i koliko ranije izloženosti i informacije igraju ulogu u formiranju mladih talenata - za Kurir televiziju, kaže Mijatović.

Predrag Mijatović - potpredsednik za sportska pitanja FK Partizan Foto: Kurir Televizija

- Fudbal se danas razvija neverovatnom brzinom, i više nije dovoljno da igrač bude samo dobar fudbaler; on mora biti i dobra osoba, sa razvijenim takmičarskim duhom i kvalitetima koji su neophodni vrhunskom sportisti. Takvi igrači mogu zadovoljiti sve - od trenera, preko navijača, do same nacije kada igra reprezentacija. Upravo u tome leži budućnost srpskog fudbala. Što se tiče fudbala kao sporta, svi znamo da je to apsolutni socijalni fenomen. Najpopularniji je sport na svetu, iako postoje i drugi sportovi koji su zanimljivi i važni. Fudbal treba posmatrati upravo kroz tu društvenu dimenziju - svaki dečačić, a poslednjih deset godina i devojčice, maštaju da postanu uspešni fudbaleri ili fudbalerke, i to zaslužuje apsolutno poštovanje - istakao je.

Nacionalni tim i Veljko Paunović

Kada je reč o nacionalnom timu, Veljko Paunović pokazuje se kao kompetentan i pravi čovek na pravom mestu, a njegovo zalaganje ponekad je i "mala žrtva" uspeha koje ostvaruju mlađe selekcije - objašnjava Stojić.

- Kada govorimo o stanju u srpskom fudbalu, možda bismo mogli da odvojimo priču o nacionalnom timu. Ne bih se mnogo mešao u njegov rad, jer je realno gledano Veljko Paunović ne samo kompetentan, već i prava osoba na pravom mestu. To je potvrđeno njegovim dosadašnjim radom, i želim da istaknem da je, možda, na neki način, bio i mala žrtva naših uspeha - objasnio je Stojić.

Ranko Stojić - Direktor sektora za razvoj fudbala u FSS Foto: Kurir Televizija

- Veljko je bio toliko korektan i profesionalan da je, zahvaljujući njemu, nekoliko ključnih igrača omladinske reprezentacije dobilo šansu da se razvija bez pritiska. To je možda uticalo na trenutne rezultate i opšti utisak kod javnosti, ali njegov doprinos je neprocenjiv i moramo mu se zahvaliti na tome. Ubeđen sam da ćemo nastaviti u ovom pravcu, jer strateški gledano, saradnja između timova je ključna i gleda se u budućnost, što je najvažnije - naveo je, za "Puls Srbije".

Veoma je važno da naše selekcije, kako seniorske tako i omladinske i kadetske, budu među najboljima u Evropi, jer bez rezultata deca ne mogu da se odmere sa Nemačkom, Španijom, Francuskom ili Italijom - kaže Bjelinić.

- Veoma je važno da se nalazimo među najboljim reprezentacijama u Evropi, kako kada je reč o seniorskoj, tako i omladinskoj i kadetskoj selekciji. Rekao bih čak da su omladinske i kadetske selekcije još značajnije. Mnogi zagovaraju mišljenje da u mlađim kategorijama rezultat nije primaran. Sa tim se ne bih složio. Bez rezultata ne možemo da se odmerimo sa najboljima - ne dobijamo priliku da igramo protiv Nemačke, Španije, Francuske, Italije, niti da vidimo gde smo u odnosu na njih, niti gde su naša deca u poređenju sa decom iz Engleske - za Kurir televiziju, rekao je Bjelinić.

Miloš Bjelinić - urednik sportske redakcije Kurira Foto: Kurir Televizija

- Rezultat u mlađim kategorijama je izuzetno bitan, ali jednako važan je i razvoj nacionalnog identiteta i kulture. Mene je možda još više oduševio njihov osećaj patriotizma - kako u igri, tako i na društvenim mrežama. Nova generacija, novo doba, ali realnost je da igrači objavljuju momente iz dresa Srbije, vraćaju se svojim klubovima, a i dalje pokazuju poštovanje prema nacionalnim simbolima - istakao je.

Prijatelji ove konferencije su: BAS Beogradska autobuska stanica, Auto Čačak Promet i Fudbalski klub Vojvodina.

