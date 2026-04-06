"Moramo da kontrolišemo napad, da imamo pametne šuteve i kada damo koševe da se vratimo u odbranu. Oni vole da trče, moramo kontru da zaustavimo, da iz naših dobrih napada to kontrolišemo", rekao je Miljenović na konferenciji za medije.

Spreman je za Nadira Hifija.

"Uvek sam spreman, u dobroj sam kondiciji, moram biti agresivan na njemu, da mu ne dam šuteve", izjavio je košarkaš Crvene zvezde.

"Sigurno da je značio, prvi derbi u mojoj karijeri, nije išlo kako sam lično hteo, šta je tu je, idemo dalje. Promašaj u derbiju nije uticao mene ni na ekipu, takve stvari se dešavaju, mislimo već o narednoj utakmici", poručio je Miljenović.

Košarkaš Crvene zvezde je naveo i da je napredovao u odnosu na početak sezone.

"Sve je do trenera, kako on vidi utakmicu, ja sam spreman na koju god minutažu. Na meni je da napredujem i pokušam da pomognem ekipi. Sigurno da sam dosta odradio u teretani, na telu, tu sam osetio razliku, samim tim i neko čitanje u igri, kao plej, moram znati da prepoznam situacije na terenu, tu sam napredovao najviše. Strazel je dobar igrač, sigurno da smo negde tu slični kao igrači. Moram još dosta da napredujem i pokažem dosta i biću već sutra spreman", rekao je Miljenović.

Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 16 poraza, dok je Pariz na 16. poziciji sa učinkom 14-21.