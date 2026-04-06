SRBI BLISTALI U VELIKOM BELGIJSKOM DERBIJU! Stanković i Cvetković pogađali mrežu!
Fudbaleri Klub Briža pobedili su na svom terenu Anderleht rezultatom 4:2 u meču prvog kola plej-ofa belgijskog prvenstva.
Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković je u 29. minutu postigao gol za Klub Briž, a u strelce su se upisali još i Kirijani Sabe u 15, Hristos Colis u 37. i Romeo Vermant u 90+4. minutu.
Mladi srpski fudbaler Mihajlo Cvetković dao je gol za Anderleht u 90+1. minutu, a pored njega strelac za tim iz Brisela bio je Torgan Azar u 55. minutu.
Stanković je ove sezone na 46 utakmica za Klub Briž zabeležio osam golova i pet asistencija.
Cvetković je postigao šest golova i dve asistencije na 28 mečeva za Anderleht.
Klub Briž je drugoplasirani na tabeli belgijskog prvenstva sa 35 bodova, vodeći Rojal Union ima 36.
Anderleht je na šestom mestu sa 22 boda.
