Iako je ostalo skoro dva i po meseca do početka Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, ulaznica za utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske gotovo da nema.

Ljubitelje fudbala nisu poremetile ni previsoke cene ulaznica.

Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi B. Prvu utakmicu igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu. Šest dana kasnije za rivala će imati Švajcarsku u Los Anđelesu, da bi prvu fazu završila u Sijetlu protiv Katara 24. juna.

Za utakmicu protiv Kanade na "BMO" stadionu u Torontu, kapaciteta 45.000 mesta, ostalo je tek nekoliko desetina karata. Najjeftinija slobodna karta trenutno iznosi 1.159 evra.

BiH će protiv Švajcarske igrati na "SoFi" stadionu u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa. Nema dileme da će svih 70.000 mesta biti zauzeto.

Najjeftinija ulaznica za ovaj meč trenutno košta 488 evra.

Konačno, verovatno meč odluke za prolaz u narednu rundu protiv Katara, igra se u Sijetlu na "Lumen" stadionu. I ovaj stadion ima dobar kapacitet, zvanično 68.740 mesta, a nije ostalo puno ulaznica. Najjeftinija je trenutno 330 evra.

Reprezentacija Hrvatske smeštena je u grupu L. Otvaranje meča biće ujedno i derbi grupe, protiv Engleske na "AT&T" stadionu u Arlingtonu. Stadion u Teksasu je kapaciteta 80.000 mesta i po svemu sudeći će 17. juna biti ispunjen do poslednjeg mesta. Trenutno najjeftinija karta se može nabaviti po ceni od 719 evra.

"Vatreni" drugu utakmicu igraju protiv Paname 23. juna na "BMO" stadionu u Torontu. Trenutno su najjeftinije ulaznice po ceni od 426 evra, daleko jeftinije od onih za meč Kanada - BiH na ovom stadionu.

Konačno, tim Zlatka Dalića grupnu fazu završava 27. juna u Filadelfiji protiv Gane. "Linkoln Fajnenšel fild" kapaciteta oko 68.000 mesta. Ko hoće za "male" pare da posmatra ovaj meč, mora da izdvoji 402 evra.