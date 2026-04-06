Fudbaleri Udinezea odigrali su danas na svom terenu u Udineu nerešeno protiv Koma 0:0, u utakmici 31. kola italijanske Serije A.

Udineze zauzima 11. mesto na tabeli sa 40 bodova, dok je ekipa Koma, koja je danas prekinula niz od pet uzastopnih trijumfa u Seriji A, četvrta sa 58 bodova.

Udineze će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Milana, dok će Komo dočekati Inter.

Atalanta je na gostujućem terenu pobedila Leče 3:0.

Prednost Atalanti doneo je Đorđo Skalvini golom u 29. minutu, a vođstvo je uvećao Nikola Krstović pogotkom u 59. minutu.

Konačan rezultat postavio je Đakomo Raspadori pogotkom u 73. minutu.

Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić ušao je u igru u 78. minutu, dok njegov sunarodnik u ekipi Atalante Lazar Samardžić nije ulazio u igru.

Ekipa Lečea, koja je danas pretrpela svoj treći uzastopni poraz u Seriji A, zauzima 18. mesto na tabeli sa 27 bodova, dok je Atalanta sedma sa 53 boda.

Leče će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bolonje, dok će Atalanta u Bergamu dočekati Juventus.