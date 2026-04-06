ISPLIVAO SNIMAK BRUTALNOG NAPADA NAVIJAČA NA IGRAČE: Pogledajte jezive scene haosa sa utakmice u Sremu
Naime huligani gostujućeg tima uleteli na teren u završnici utakmice i napali igrače i trenera domaćeg tima.
Zanimlljivo je da meč u Ogaru nije prekinut, već je posle incidenta koji je potrajao dvadesetak minuta, meč nastavljen i priveden kraju.
Incident se dogodio u finišu meča pri rezultatu 1:1, kada su navijači Veternika uleteli na teren i počeli da tuku koga su stigli na terenu.
Maskirani huligani uleteli su na teren i udarali igrače protivničkog tima, a nisu se obazirali ni na pokušaje svojih igrača da smire situaciju.
Sloboda se na društvenim mrežama oglasila saopštenjem, a sada je isplivao snimak jezivog skandala.
Pogledajte i sami ovaj brutalan prizor.
