RANJENE TOBDŽIJE GOSTUJU U LISABONU: Evo gde možete pratiti prenos meča Sporting - Arsenal
Danas počinju četvrtfinalni dueli Lige šampiona.
U Lisabonu Sporting dočekuje Arsenal. Sporting je u osmini finala izbacio Bode Glimt posle fantastičnog preokreta.(0:3, 5:0)
Arsenal je bio bolji od Leverkuzena (1:1, 2:0). Tobdžije su do pre samo 15 dana bile u igri za sva četiri trofeja, ali su doživela dva bolna udarca u kupovima. Najpre su u finalu Liga kupa, poraženi od Mančester sitija(0:2), a pravu senzaciju priredio je drugoligaš Sautempton koji je izbacio "tobdžije" u četvrtfinalu FA kupa sa 2:1.
Utakmicu možete pratiti na kanalima Arene sporta, a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Utakmica se igra u Lisabonu sa početkom u 21 čas.
