JANIKU SINERU TEŠKO PALA ELIMINACIJA ITALIJE OD BOSNE: Italijan pomenuo jedan razlog zašto bi dao trofej za plasman na Mundijal
Poraz fudbalera Italije od Bosne i Hercegovine u baražu za odlazak na Svetsko prvenstvo teško je pao i Janiku Sineru.
Najbolji italijanski i drugi svetski teniser, još uvek nije preboleo debakl u Zenici.
Italija treći uzastopni put neće igrati na Svetskom prvenstvu.
Novinari Eurosporta pitali su ga da li bi menjao jedan od teniskih trofeja za plasman na Mundijal, na šta je odgovorio:
"Očigledno je tužno i teško, ali da mogu, dao bih jedan trofej za Svetsko prvenstvo. Samo zbog jednostavne činjenice da ima toliko mladih ljudi koji nikada nisu videli Italiju na Svetskom prvenstvu", poručio je Siner.
I, da, Italija je poslednji put na Mundijalu učestvovala 2014. godine, pa je jasno da se čak i srednjoškolci teško sećaju "Azura" na smotri najvećih.