VLAHOVIĆ SE POVREDIO NA ZAGREVANJU! Srpski fudbaler baš nema sreće!
Juventus bi mogao da se suoči sa novim fizičkim problemom koji je zadesio Dušana Vlahovića. Srbije je trebalo da uđe u igru tokom meča Juventusa i Đenove, ali se povredio na zagrevanju.
Morao je da se vrati na klupu gde je imao led oko noge. Meč je počeo na klupe, a Spaleti je planirao da ga ubaci u igru oko 60. minuta.
Maler je poterao Dušana Vlahovića koji se vratio posle operacije prepona. Iako se i tada činilo da povreda nije teže prirode, bio je odsutan sve do 21. marta kada je igrao protiv Sasuola. U igru je ušao sa klupe.
