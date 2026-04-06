JUVENTUS ISKORISTIO KIKS KOMA: Stara dama se vratila u igru za Ligu šampiona
Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras na svom terenu u Torinu Đenovu 2:0, u utakmici 31. kola italijanske Serije A.
Prednost Juventusu doneo je Bremer golom u četvrtom minutu, a konačan rezultat je postavio Veston Makeni pogotkom u 17. minutu.
Đenova je imala šansu da do pogotka dođe iz penala u 75. minutu, ali je šut Arona Martina sa "bele tačke" odbranio golman Juventusa Mikele di Gregorio, koji je u igru ušao u 46. minutu umesto povređenog Matije Perina.
Srpski fudbaleri u ekipi Juventusa Dušan Vlahović i Filip Kostić nisu ulazili u igru.
Juventus je peti na tabeli sa 57 bodova, dok Đenova zauzima 14. mesto sa 33 boda. "Stara dama" je prišla na bod Komu koji se nalazi na mestu koje vodi u Ligu šampiona.
Juventus će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bergamu protiv Atalante, dok će Đenova dočekati Sasuolo.