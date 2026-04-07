SPEKTAKL U MADRIDU - KLASIK EVROPSKOG FUDBALA: Evo gde možete pratiti prenos meča Real - Bajern
Danas počinju četvrtfinalni dueli Lige šampiona.
Već na startu očekuje nas pravi spektakl, sudar dva giganta evropskog fudbala. U Madridu Real dočekuje Bajern.
Real je u osmini finala iznenađujuće lako savladao Mančester siti u oba meča (3:0, 2:1) i plasirao se među osam najboljih.
Bajern je do nogu potukao Atalantu (6:1, 4:1) i u velikom stilu plasirao se u četvrtfinale.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Utakmica u Madridu počinje u 21 čas.
