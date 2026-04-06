LUKA JOVIĆ IGRAČ MESECA! Srpski fudbaler dominira u Grčkoj!
Srpski centarfor je proglašen za najboljeg igrača u grčkoj Superligi u martu.
Jović je na četiri ligaške utakmice postigao tri gola - va u remiju sa Atromitosom (2:2), zatim još jedan u pobedi protiv Kifisije.
Jović je dobio 53,84 odsto glasova i tako iza sebe ostavio Aleksandera Jeremejefa (13,69), koji je za PAOK postigao četiri gola u martu, Panatinaikosovog Andreasa Tetea (11,97) koji je u istom periodu zabeležio jedan gol i četiri asistencije, štopera Olimpijakosa Lorenca Pirolu (11,32), Nikolaosa Hristojorgosa (6,36) koji brani za OFI, golmana Panseraikosa Fransiska Tinjalinija (0,45) i još jednog Srbina, vezistu Panetolikosa Lazara Kojića (2,37).
