Bilo je, a i biće, vrhunskih fudbalera koji iz raznih razloga nikada nisu zaigrali na Svetskom prvenstvu kao navećem fudbalskom događaju u ovom sportu.

Pominjati Džordža Besta, Rajana Gigsa, Lasla Kubale, Alfreda di Stefana i mnoge druge, baca posebno svetlo na istoriju ove igre.

Ali, za njih donekle i postoji objektivno opravdanje - bili su članovi reprezentacija koje u tom trenutku nisu bile na nivou kvaliteta potrebnog za plasman na Mundijal.

Ali, šta reći za fudbalera koji je trebao da bude predvodnik tada jedne od najjačih selekcija na svetu, a nije hteo da igra na Mundijalu?

Bernd Šuster

Bernd Šuster (1959) važio je za jednog od najboljih fudbalera na planeti, ali je zbog svoje supruge Gabi i svega što se tada događalo imao ogromne probleme... Uz to je bio previše tvrdoglav što je i sam priznao.

"Plavi anđeo", kako su ga zvali, važio je za jednog od najboljih fudbalera na planeti za vreme igračke karijere. Njegovo umeće sa loptom, vizija, potezi na terenu, sve to izgledalo je kao magija. Šta god bi uradio na travnatoj površini izazivalo bi aplauze, ovacije, pohvale, niko nije mogao da ostane imun na to.

Počeo je profesionalnu karijeru u Kelnu, igrao je za Barselonu, Real Madrid i Atletiko Madrid, pa za Leverkuzen i karijeru je završio u meksičkom Pumasu.

Kako je onda igrač tog kalibra odigrao samo 21 meč za reprezentaciju?

Problem nije bio teren i lopta, već stvari van terena. Za sve to mnogi krive njegovu tadašnju suprugu Gabi. Smatraju da ga je previše kontrolisala, da je igrao po njenim taktovima i da je tako sebe koštao mnogo bolje karijere.

Njih dvoje upoznali su se 1979. godine, ona je bila osam godina starija od njega, u braku su bili 31 godinu i imaju četvoro dece. Ona je bila bivša kozmetičarka, nekadašnja starleta, a bila je i "Plejboj" model. Prva žena u istoriji koja je bila menadžer svog supruga. Nešto slično kao Vanda Nara i Mauro Ikardi danas. Zbog toga su je mnogi tada mrzeli, osporavali, nazivali raznim imenima. Bernd je branio, bio je uvek na njenoj strani i bilo je tu zaista svega i svačega. Uostalom, igrač takvog renomea nikada nije zaigrao na Svetskom prvenstvu!

SVADBA, POLUGOLE SLIKE I "PAPUČAR"

Njih dvoje su se venčali ubrzo posle upoznavanja, a tada su kružile razne priče. Nisu potvrđene, ali je više ljudi reklo isto. Posle ceremonije venčanja gosti su mogli da kupe njene privatne fotografije na kojima je bila polugola. Ubrzo posle toga preuzela je ulogu njegove menadžerke.

Nije mnogo vreme prošlo, a mediji su krenuli da se bave upravo njom, nazvali su je "revolucionarkom u muškom svetu i fudbalu", pa je Šuster brzo dobio nadimak "najveći papučar u svetu fudbala". Sve najbitnije odluke u njegovoj karijeri donosila je upravo Gabi.

"Znam da postoje mnogi koji smatraju da muškarac mora da nosi pantalone u braku. Kod nas je suprotno i sa tim nemam problem. Moj život je onakav kakav želim da bude", rekla je ona 1988. godine u jednom intervjuu.

DOMINACIJA SA REPREZENTACIJOM I PRERANI KRAJ

Njegov nadimak bio je "Plavi anđeo", sa reprezentacijom je osvojio Evropsko prvenstvo 1980. godine, našao se u idealnom timu šampionata, bio je drugi u izboru za "Zlatnu loptu", odmah iza sunarodnika Rumenigea. Sve je izgledalo idealno, kao početak neke bajke. Nije se tako nastavilo.

Trebalo je da bude lider na Mundijalu 1982. godine, umesto toga nikada nije zaigrao na Svetskim prvenstvima. Menjali su se selektori, ljudi u savezu, molili su ga mnogi, tražili, pokušavali. Niko nije uspeo da ga ubedi da se vrati u nacionalni tim od 29. februara 1984. godine kada je poslednji put obukao taj dres.

PROBLEMI U KLUBU I MOMENAT KOJI MENJA SVE

Posle titule 1980. godine vratio se u voljeni Keln, tamo je došlo do promene trenera, krenuo je da se svađa sa svima. Kada je predsednik kluba Peter Vejland tokom pregovora o produžetku ugovora imao neprimeren komentar na račun Gabi, on je izašao pred medije i rekao da "nikad više neće zaigrati za Keln". Klub je tražio 3,5 miliona maraka za njega, on je želeo u Bajern, oni su želeli njega, ali nisu imali novac. Umesto toga otišao je u Barselonu. Tamo se sukobio sa trenerom Laslom Kubalom koji ga nije želeo u timu. Uprava kluba izabrala je Šustera, uručila otkaz treneru, ali ni to nije promenilo stvari. Odbijao je klupska druženja, takve događaje, maltene je vreme provodio samo sa suprugom i na treninzima i utakmicama.

Momenat u kom su kola otišla nizbrdo dogodio se u maju 1981. godine posle prijateljske utakmice Nemačke i Brazila u Štutgartu. Šuster je, po dogovoru sa Barselonom, došao i odigrao samo jedno poluvreme. Posle te utakmice selektor Derval je na poziv reprezentativca Hansija Milera odveo tim na degustaciju vina. Bernd tamo nije otišao, rekao je Haraldu Šumaheru, bivšem saigraču iz Kelna, da to prenese selektoru što je on zaboravio. Kada je, u pripitom stanju, Jup Derval primetio da ga nema tu, pozvao je hotelsku sobu, javila se Gabi i on joj je između ostalog tada rekao da "loše utiče na Šustera". Bio je to početak kraja...

Nedugo posle toga nije bio na spisku za meč sa Finskom, pa je poslao pismo medijima u kom je između ostalog naveo da "to nije reprezentacija koju poznaje i da je izbačen iz tima zbog Brajtnera i Rumenigea", uz to je dodao i da je "selektor probudio njegovu suprugu u tri ujutru i rekao joj da loše utiče na njega i da je to bio vrhunac", kao i da ne razume "da li treba da se razvede od supruge i ostavi dvoje dece zato što selektor reprezentacije tako želi."

POVRATAK U REPREZENTACIJU

Kada je Brajtner 1982. godine napustio reprezentaciju posle Mundijala delovalo je da će doći do pomirenja. Šuster se vratio u tim, odigrao kvalifiakcione utakmice za Evropsko prvenstvo 1984. godine, bio je na terenu protiv Belgije 29. februara 1984. godine i to je bio njegov poslednji meč u nacionalnom timu. Pred meč sa Albanijom rodio mu se sin David, ostao je sa suprugom, nije hteo da igra taj meč, to je razočaralo deo javnosti i to je bilo to. Pravi razlog konačne odluke da ne igra za nacionalni tim nije nikada saopšten...

Pokušali su da ga vrate u tim i 1994. godine, Stefan Efenberg, Rudi Feler, tadašnji selektor Berti Vogst, svi oni su ga hvalili javno, ali ni to nije bilo dovoljno. On je putem TV ekrana gledao kako Hristo Stoičkov sa Bugarskom izbacuje Nemce u četvrtfinalu na Mundijalu.

RAZVOD I NOVA ŽENA

Sa Gabi se razveo 2008. godine i počeo je da se zabavlja sa Elenom Blasko, advokatom i sa njom je čekao dete.

"Bio sam u Španiji, Gabi je bila u Nemačkoj, raspali smo se. Razdvojenost je uradila svoje, nestalo je sve što smo imali. Godinama je naš brak bio samo na papiru. Ništa se sa Elenom nije dogodilo slučajno, od početka veze smo hteli dete, stvarno volim bebe", izjavio je tada Šuster koji je imao 49 godina.

Njih dvoje venčali su se 2012. godine, dve godine posle razvoda sa Gabi, i imaju dvoje dece. "Bila je to ljubav na prvi pogled. Dugo sam se borio za nju. Kada sam je osvojio, donela je nešto novo u moj život. Osećam se mlađe, nema krize srednjih godina, ponosan sam što imam sjajnu mladu ženu pored sebe", ispričao je Bernd.

Tek tada, kada se smirio, priznao je da ga je tvrdoglavost koštala.

"Odigrao sam samo 21 meč za reprezentaciju. Kriv sam za puno stvari. Kada gledam prošlost, promenio bih dosta toga, mogao sam da osvojim jednu, možda čak i dve titule svetskog prvaka sa Nemačkom. Žao mi je, ali ne mogu da promenim ništa. Mada, da nisam radio sve ovo, ne bi došli ljudi iz Holivuda i tražili da snime film o meni. Ne snimaju se filmovi o svima", zaključio je Šuster koji je u trenerskoj karijeri vodio Keln, Herez, Šahtjor, Levante, Hetafe, Real Madrid, Bešiktaš, Malagu...