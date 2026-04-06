Crvena zvezda je te 2014. godine promenila ploču okrula se mladim igračima, na Marakani su zaigrali Luka Jović, Mihajlo Ristič, Marko Grujić, Predrag Rajković, ali i između ostalih Vukašin Jovanović.

- Mi klinci, Lala mlad trener. U tom trenutku jedan od najperspektivnijih. I dalje smatram da je trebalo da napravi mnogo veću trenersku karijeru. Stvarno je u tom trenutku ja sam mislio da će on biti u TOP 5 liga. Harizma, kako gleda na fudbal, autoritet. Lala je tip trenera koji može da se razdere na tebe ali i da ti drugarski objasni stvari. Bilo je teško. Mislim da smo mi držali sa Partizanom, da smo dobili onaj derbi, držali su nas na tihoj vatri. Bili su bolji tim, mi smo se nadali - što je legitimno - prisetio se Jovanović. u podkastu "Mozzart 2x45

Uporedio je današnji Partizan sa tom sezonom.

- Malo me podseća Partizan sada na onu sezonu kada smo mi mladi kod Lale, kada smo Rajković, Jović, Grujić, Ristić i ja ušli u prvi tim. Kao da mogu malo to da uporedim. Situacija, gde se sada Partizan odlučio na to što je Zvezda uradila. ne mora to nužno da znači da će biti pogodak, ispostavilo se za Zvezdu da jeste. Koliko god da je Terza u tim momentima radio fenomenalan posao ima i tu malo sreće, i da smo odigrali dobro - izjavio je Jovanović, pa dodao:

- U narednih pet-šest godina, ne može da bude konkurentan Crvenoj zvezdi, samo uporedite budžete, matematički već u startu nije uporedivo. Liverpul se saplete na Brajton, Mančester siti, Arsenal, gde Zvezda da se saplete? Zvezda je jedna mašinerija, klub koji dobro radi svoj posao i mislim da je to neko rekao "da je Zvezda imala više sreće jer je pogađala sa domaćim igračima", zaključio je Jovanović.

