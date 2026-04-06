KRISTIJANO RONALDO ĆE PLAKATI NA MUNDIJALU! Otišli na Svetsko prventvo posle pola veka a sad prete velikom favoritu!
DR Kongo jedna je od poslednjih zemalja koja je preko interkontinentalnog baraža izborila plasman na Svetsko prvenstvo posle 52. godine.
Posle ovog istorijskog uspeha, ministar sporta u ovoj zemljid najavio je velike rezultate i na Mundijalu.
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo nisu bile lake, žestoko smo se borili. U našoj prvoj utakmici Kristijano Ronaldo će plakati“, aludirao je Didije Budimbu pred prvu utakmicu na Mundijalu, gde će im protivnik biti Portugal.
Sem Portugala ova afrička zemlja na Svetskom prvenstvu će igrati u grupi zajedno i sa Kolumbijom i Uzbekistanom.
Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.