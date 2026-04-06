"ŽUTA PODMORNICA" POTOPLJENA AUTOGOLOM: Đirona savladala trećeplasirani Viljareal
Fudbaleri Đirone pobedili su večeras na svom terenu Viljareal 1:0, u utakmici 30. kola španske Primere.
Pobedu Đironi doneo je defanzivac Viljareala Pau Navaro autogolom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Đirona zauzima 12. mesto na tabeli sa 37 bodova, dok je Viljareal treći sa 58 bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Đirona protiv Real Madrida, a Viljareal protiv Atletik Bilbaa.