NAPOLI NASTAVIO POTERU ZA INTEROM: Vanja Milinković-Savić slavio u derbiju protiv Pavlovićevog Milana
Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu u Napulju Milan 1:0, u utakmici 31. kola Serije A, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.
Pobedonosan gol za Napoli postigao je Mateo Politano u 79. minutu.
Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli, dok je njegov sunarodnik u ekipi Milana Strahinja Pavlović takođe proveo ceo meč na terenu.
Napoli je drugi na tabeli sa 65 bodova, sedam manje od prvoplasiranog Intera, dok je Milan treći sa 63 boda.
Napoli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Parme, dok će Milan dočekati Udineze.