Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu u Napulju Milan 1:0, u utakmici 31. kola Serije A, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.

 Pobedonosan gol za Napoli postigao je Mateo Politano u 79. minutu.

Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli, dok je njegov sunarodnik u ekipi Milana Strahinja Pavlović takođe proveo ceo meč na terenu.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

Napoli je drugi na tabeli sa 65 bodova, sedam manje od prvoplasiranog Intera, dok je Milan treći sa 63 boda.

Napoli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Parme, dok će Milan dočekati Udineze.

